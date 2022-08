Frasi sul silenzio: le più belle citazioni per imparare ad apprezzarlo (Di giovedì 4 agosto 2022) Calma e tranquillità, assenza completa di qualsiasi rumore e suono. Nei momenti di silenzio non si sente nulla, il vuoto. Ci sono attimi in cui il silenzio fa bene, rilassa la mente e lo spirito, altri in cui invece la solitudine prende il sopravvento, e fa male. Momenti in cui si è in cerca del silenzio per favorire la concentrazione e il riposo, altri in cui invece si aspettano delle parole, ma queste non arrivano mai: il silenzio che uccide, che fa male, che non vorremmo mai sentire. silenzio a volte è sinonimo di mancanza, di voglia di stare zitti, di non comunicare, e può ferire le persone che ci stanno a fianco. Vediamo quali sono le Frasi dedicate al silenzio che DiLei ha raccolto per te. Frasi su silenzio e l’indifferenza: come ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 agosto 2022) Calma e tranquillità, assenza completa di qualsiasi rumore e suono. Nei momenti dinon si sente nulla, il vuoto. Ci sono attimi in cui ilfa bene, rilassa la mente e lo spirito, altri in cui invece la solitudine prende il sopravvento, e fa male. Momenti in cui si è in cerca delper favorire la concentrazione e il riposo, altri in cui invece si aspettano delle parole, ma queste non arrivano mai: ilche uccide, che fa male, che non vorremmo mai sentire.a volte è sinonimo di mancanza, di voglia di stare zitti, di non comunicare, e può ferire le persone che ci stanno a fianco. Vediamo quali sono lededicate alche DiLei ha raccolto per te.sue l’indifferenza: come ...

lorenzrulez : @odiolemele Si in quel caso è fastidioso, ma ieri sul bus c'era una tizia che diceva Raga per iniziare ogni frase,… - SerenoSteno : @FabyP_69 @4everAnnina Cara Faby cosa non ha capito sul fatto probabile abbia letto ma non ha capito il tweet. Il v… - duplikey : Frasi sul marketing: le citazioni più belle di sempre sul marketing - Troves_1 : Troppo pessimista? I casi legati all'addio di Calhanoglu e all'infortunio di Kjaer me li ricordo. Situazioni divers… - zazoomblog : Frasi sul relax le più belle e divertenti da sfruttare in ogni occasione - #Frasi #relax #belle #divertenti -