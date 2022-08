Fabio Quartararo è pronto ad azzannare il Motomondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista in questo ultimo mese e mezzo di estate. Il più carico di tutti è propriodi Yamaha, campione in carica della classe regina. Il francese vuoleilin questa ripresa cercando di distanziare definitivamente Aleix Espargarò di Aprilia. Il morale è altissimo ed il Diablo spera di guadagnare punti utili per confermarsi campione. Yamaha, le parole die Franco Morbidelli (Photo credits: MotoGP)“Sono felice di ricominciare a guidare. Ho sfruttato la pausa estiva per riposare, ma ho anche dedicato molte ore all’allenamento – ha dettodi Yamaha –. Il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare in azione nella ...