F1, Charles Leclerc: “Io corro sempre per vincere, ma capisco il realismo di Binotto. Lasciare la Ferrari? E’ un sogno diventato realtà” (Di giovedì 4 agosto 2022) La prima parte del Mondiale 2022 di F1 si è conclusa e per la Ferrari i rimpianti non mancano di certo. Tanti gli episodi nei quali la scuderia di Maranello, per tanti errori, ha dilapidato diversi punti e alla fine della fiera il distacco dalla vetta occupata dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) è di 80 lunghezze. E’ questo il gap del monegasco Charles Leclerc, vittima ancora una volta nell’ultima gara disputata a Budapest (Ungheria) di una strategia scarsamente efficace, che l’ha portato dalla testa della corsa a un anonimo sesto posto. E dunque è tempo di riflessioni prima di pensare al prossimo round di Spa-Francorchamps (Belgio) del 26-28 agosto. Leclerc, intervistato dalla BBC, ha voluto chiarire il proprio punto di vista. In primis ha parlato del proprio approccio e dell’interazione con Mattia ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) La prima parte del Mondiale 2022 di F1 si è conclusa e per lai rimpianti non mancano di certo. Tanti gli episodi nei quali la scuderia di Maranello, per tanti errori, ha dilapidato diversi punti e alla fine della fiera il distacco dalla vetta occupata dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) è di 80 lunghezze. E’ questo il gap del monegasco, vittima ancora una volta nell’ultima gara disputata a Budapest (Ungheria) di una strategia scarsamente efficace, che l’ha portato dalla testa della corsa a un anonimo sesto posto. E dunque è tempo di riflessioni prima di pensare al prossimo round di Spa-Francorchamps (Belgio) del 26-28 agosto., intervistato dalla BBC, ha voluto chiarire il proprio punto di vista. In primis ha parlato del proprio approccio e dell’interazione con Mattia ...

frafacchinetti : Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo… - VIRGINRINGO : Licenziatevi!!! Basta!!! @Charles_Leclerc costretto a combattere con strategie e decisioni di un box surreale..… - carlott97549396 : RT @MicheleMassa20: Immagina fare tranquillamente la spesa e ritrovarti al banco frigo Charles Leclerc che si compra i pomodori e cerca di… - leclervc : RT @Marty_Bb_: il sorpasso della McLaren sull’Alpine per Piastri: (commento straordinario di Charles Leclerc) - leclervc : RT @giusymc98: PENSA ESSERE GUARDATA COSÌ DA CHARLES LECLERC, PENSA LA FORTUNA -