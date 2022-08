Energia | Draghi | ' su tetto prezzo gas a ottobre proposta Ue | ci confronteremo e discuteremo'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Sulaldel gas nell'ultimo Consiglio europeo abbiamo ottenuto un impegno esplicito della Commissione europea a presentare una" nel summit "di settembre-e così orauna, è deciso. Chi sosteneva che unpoteva scatenare una reazione negativa della Russia dovrebbe riflettere: la Russia sta tagliando le forniture e in più ci fa pagare questi prezzi". Così il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede si ci siano ancora margini per lavorare a un price cap sul gas.

... l'Autorità di regolazione per, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il ... Si tratta della quinta proroga da marzo quando il governoha introdotto "uno sconto" su benzina, ...L'assorbe la fetta più ampia delle risorse, ma il raggio d'azione del decreto aiuti bis è ... per questo il governo ha aumentato, come spiegato da, sanzioni e obblighi. Senza risposte non ... Energia: Draghi, ‘governo ha dato sostegno pronto e rapido, se necessario ci sarà ancora’ Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Il fatto che il governo operi nel perimetro degli affari correnti “non ha ridimensionato” il decreto Aiuti bis e “non posso ricordare nessuna misura non presa perché al di f ...L'energia assorbe la fetta più ampia delle risorse, ma il raggio d'azione del decreto aiuti bis è ampio e va dal lavoro alle pensioni, dalla siccità alla scuola. Con l'obiettivo principale di tutelare ...