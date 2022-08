Da Cragno a Lukaku | i migliori acquisti della A fanno una squadra scudetto

La Gazzetta dello Sport

La ventunesima squadra della Serie A è, forse, anche la più forte del campionato. Se avete in mente una pole - scudetto - e ce l'avete in mente - non potete escluderla se non dando la colpa ad una ...... Bremer, Di Maria e Pogba per la Juventus;, Mkhitaryan, Onana e Asllani per l'Inter; Dybala, ... e possibilmente arrivare decimo, lo stesso Galliani ha preso due Ranocchia con una fava,, ... Fantallenatori, sentite che consigli: "Lukaku una garanzia, la sorpresa Thorstvedt" Il tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha costruito la sua top 11 dei colpi di mercato della Serie A ...Leonardo Di Terlizzi e Leo Boombet, ci sono loro dietro il seguitissimo profilo "Fanta_Boom": "Osimhen senza Mertens e Insigne può aumentare il suo bottino. In porta Maignan numero uno. Cragno è un af ...