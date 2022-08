Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero a Lido di Fermo (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora polemiche sul “Jova Beach” Party. Ieri pomeriggio gli uomini dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno, assieme ai militari del Nil e al Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di Fermo, hanno effettuato un’ispezione nel cantiere del palco e dell’area concerto di Jovanotti a Lido di Fermo. Come fa sapere l’Ispettorato nazionale del lavoro, nel corso dell’ispezione sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali con sede legale nella provincia di Fermo. Dei 55 lavoratori di cui sono state acquisite informazioni, 17 – sia italiani sia stranieri – erano in nero. Nei confronti delle quattro ditte di facchinaggio per cui lavoravano l’Ispettorato del lavoro ha emesso ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora polemiche sul “. Ieri pomeriggio gli uomini dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno, assieme ai militari del Nil e al Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di, hanno effettuato un’ispezione nel cantiere del palco e dell’area concerto dinotti adi. Come fa sapere l’Ispettorato nazionale del lavoro, nel corso dell’ispezione sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali con sede legale nella provincia di. Dei 55di cui sono state acquisite informazioni, 17 – sia italiani sia stranieri – erano in. Nei confronti delle quattro ditte di facchinaggio per cui lavoravano l’Ispettorato del lavoro ha emesso ...

