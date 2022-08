Botta e risposta social tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni: “Questa l’ho già sentita. Anzi, l’ho fatta”. “Sì, avete pure abolito la povertà” (Di giovedì 4 agosto 2022) Botta e risposta social tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. L’occasione è un post della leader di Fratelli d’Italia Contenente la sua proposta del “Più assumi e meno tasse paghi”: “In Italia le tasse sul lavoro sono troppo alte”, scrive Meloni. “Non serve assistenzialismo per risolvere il problema occupazionale e rilanciare l’economia. La ricchezza di uno Stato – aggiunge – la creano imprese e lavoratori”. Da qui l’idea (con tanto di hashtag) #PiùAssumiMenoPaghi. Cara @GiorgiaMeloni, Questa l’ho già sentita. Anzi, l’ho già fatta. Con gli sgravi alle imprese per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)tra. L’occasione è un post della leader di Fratelli d’Italianente la sua proposta del “Più assumi e meno tasse paghi”: “In Italia le tasse sul lavoro sono troppo alte”, scrive. “Non serve assistenzialismo per risolvere il problema occupazionale e rilanciare l’economia. La ricchezza di uno Stato – aggiunge – la creano imprese e lavoratori”. Da qui l’idea (con tanto di hashtag) #PiùAssumiMenoPaghi. Cara @giàgià. Con gli sgravi alle imprese per ...

