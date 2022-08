A Nocera Inferiore si è già alla convocazione della quinta dose di vaccino: è un errore (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sarebbe un errore del sistema informatico che genera le convocazioni per sottoporsi al vaccino anti Covid alla base della richiesta ricevuta da alcuni cittadini che sono stati convocati presso il centro vaccinale Distretto DS60 – Nocera Inferiore – allestito presso il presidio ospedaliero Umberto primo di Nocera Inferiore per effettuare la quinta dose di vaccino contro il covid. La mail ricevuta si è rilevata un errore del sistema informatico che genera le convocazioni. L’episodio ha interessato una persona anziana di Mercato San Severino convocata presso l’ospedale di Nocera nella giornata di ieri per effettuare il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sarebbe undel sistema informatico che genera le convocazioni per sottoporsi alanti Covidbaserichiesta ricevuta da alcuni cittadini che sono stati convocati presso il centro vaccinale Distretto DS60 –– allestito presso il presidio ospedaliero Umberto primo diper effettuare ladicontro il covid. La mail ricevuta si è rilevata undel sistema informatico che genera le convocazioni. L’episodio ha interessato una persona anziana di Mercato San Severino convocata presso l’ospedale dinella giornata di ieri per effettuare il ...

sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Salerno – Nocera Inferiore, dalle ore 13.00 traffico ferrovia… - anteprima24 : ** A Nocera Inferiore si è già alla convocazione della quinta dose di #Vaccino: è un #Errore **… - tvoggi : CONVOCAZIONE PER QUINTA DOSE VACCINO… MA E’ UN ERRORE Era stato convocato/a presso il centro vaccinale Distretto DS… - KINGVZAYN : RT @fatina909: ???????????????????????? CHE DITE LA LASCIAMO IN CANILE? MIRELLA NON HA PROPRIO FORTUNA...È UN MINI CANE, IN BOX FA MALE ENTRARCI PERCH… - zazoomblog : Residenze pubbliche Comune di Nocera Inferiore cerca edifici - #Residenze #pubbliche #Comune #Nocera -