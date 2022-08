WTA San José 2022: avanti Coco Gauff e Naomi Osaka, out Camila Giorgi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si è da poco conclusa la seconda giornata di tabellone principale al torneo WTA 500 di San José. Ci sono alcune sorprese, anche se piuttosto relative per certa misura, e la comparsa di un nome già noto, anche se a prima vista non si direbbe. In casa Italia è costretta a salutare Camila Giorgi, eliminata dopo quasi tre ore di lotta dalla russa Veronika Kudermetova. Il lato sorprendente certo non riguarda i due nomi più pesanti di scena oggi. L’americana Coco Gauff ci mette 54 minuti a liberarsi dell’ucraina Anhelina Kalinina per 6-1 6-0, ma quel che conta di più è che darà vita a un secondo turno da stropicciarsi gli occhi con Naomi Osaka: la giapponese ha superato, con qualche difficoltà in più del dovuto, la cinese Qinwen Zheng per 6-4 3-6 6-1. WTA San ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si è da poco conclusa la seconda giornata di tabellone principale al torneo WTA 500 di San. Ci sono alcune sorprese, anche se piuttosto relative per certa misura, e la comparsa di un nome già noto, anche se a prima vista non si direbbe. In casa Italia è costretta a salutare, eliminata dopo quasi tre ore di lotta dalla russa Veronika Kudermetova. Il lato sorprendente certo non riguarda i due nomi più pesanti di scena oggi. L’americanaci mette 54 minuti a liberarsi dell’ucraina Anhelina Kalinina per 6-1 6-0, ma quel che conta di più è che darà vita a un secondo turno da stropicciarsi gli occhi con: la giapponese ha superato, con qualche difficoltà in più del dovuto, la cinese Qinwen Zheng per 6-4 3-6 6-1. WTA San ...

