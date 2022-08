VIDEO | Il saluto di Dries MERTENS a Napoli e ai napoletani (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il commosso saluto di Dries MERTENS al Napoli, alla città e a tutti i tifosi napoletani. Da brividi. #MERTENS #Napoli #Ciro #NapoliCalcio #CalcioNapoli #llCalcioÈDiChiLoAma Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il commossodial, alla città e a tutti i tifosi. Da brividi. ##Ciro #Calcio #Calcio#llCalcioÈDiChiLoAma

DiMarzio : #Milan, il video saluto di #DeKetelaere al #ClubBrugge: - CagliariCalcio : Intervista a @G_Lapadula ?? Con un saluto ai fan del Perù ???? - ari_adion : @Vincenz22277643 @howeverbad Figurati, non rimango H24 davanti al schermo per seguire loro. Anche la mia foto del p… - sportli26181512 : Napoli, il saluto commosso di Dries Mertens: 'Non è un addio ma un arrivederci': Emozionante saluto di Dries Merten… - glucavitiello : Ho visto il video saluto di @dries_mertens14 alla nostra città, mi ha commosso. Grazie Ciro, per le emozioni che ci… -