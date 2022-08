Ultime Notizie – M5S, telefonata Conte-Di Battista: ma candidatura in stand-by (Di mercoledì 3 agosto 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe stata nel pomeriggio di ieri una telefonata -la prima dopo settimane di silenzio- tra il leader del M5S Giuseppe Conte e Alessandro Di Battista. Sul tavolo, l’eventuale candidatura dell’ex deputato e membro del direttorio M5S, tra i volti più amati del Movimento della prima ora. Di Battista avrebbe chiesto a Conte delle garanzie politiche per tornare in campo. Ieri sera, in un’intervista al Tg5, l’ex premier ha definito Di Battista una “persona seria e generosa”, del “suo rientro nel M5S ne discuteremo”. La telefonata tra i due sarebbe stata franca e cordiale. Ma nulla al momento sarebbe stato deciso su un eventuale ritorno di Di Battista. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe stata nel pomeriggio di ieri una-la prima dopo settimane di silenzio- tra il leader del M5S Giuseppee Alessandro Di. Sul tavolo, l’eventualedell’ex deputato e membro del direttorio M5S, tra i volti più amati del Movimento della prima ora. Diavrebbe chiesto adelle garanzie politiche per tornare in campo. Ieri sera, in un’intervista al Tg5, l’ex premier ha definito Diuna “persona seria e generosa”, del “suo rientro nel M5S ne discuteremo”. Latra i due sarebbe stata franca e cordiale. Ma nulla al momento sarebbe stato deciso su un eventuale ritorno di Di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - gianny0162 : RT @DomaniGiornale: ?? «Raccogliere firme ad agosto significa voler eliminare le forze anti sistema. Vogliono buttarci fuori dal parlamento»… - fede_picche : Non credo avrebbe motivi per mettere in mezzo tz. Invece dopo le ultime notizie date la sua partecipazione può port… - CorriereCitta : Fiamme sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa e traffico in tilt -