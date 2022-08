Totti non si nasconde più: avvistato a Sabaudia con Noemi Bocchi libero e spensierato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo che i due ex coniugi si sono dati il cambio nella villa di Sabaudia, ieri sono arrivate nuove foto che dimostrano che la relazione tra Totti e e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele. Le foto le ha pubblicate Chi, con un Totti che entra nella casa di Noemi giovedì sera per poi riuscirne la mattina seguente, scatti che dimostrano una certa familiarità tra i due. E, sembra proprio non vogliano mascherarla. Ma d’altronde, stando al gossip, i due si frequenterebbero da circa un anno. La storia sembra talmente seria al punto di assumersi ogni rischio legato al gossip. Se Francesco prima tentava di sfuggire ai fotografi facendosi prestare l’auto dagli amici, ora si sposta persino in moto da casa dell’amante. Solo la visiera a nascondere lo sguardo. Mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo che i due ex coniugi si sono dati il cambio nella villa di, ieri sono arrivate nuove foto che dimostrano che la relazione trae eprosegue a gonfie vele. Le foto le ha pubblicate Chi, con unche entra nella casa digiovedì sera per poi riuscirne la mattina seguente, scatti che dimostrano una certa familiarità tra i due. E, sembra proprio non vogliano mascherarla. Ma d’altronde, stando al gossip, i due si frequenterebbero da circa un anno. La storia sembra talmente seria al punto di assumersi ogni rischio legato al gossip. Se Francesco prima tentava di sfuggire ai fotografi facendosi prestare l’auto dagli amici, ora si sposta persino in moto da casa dell’amante. Solo la visiera are lo sguardo. Mentre ...

