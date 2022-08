Superbonus | Conte | “Almeno 4 miliardi nelle casse dello Stato grazie a questa misura | incomprensibile chi la demonizza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Per mesi il governo hato ilvoluto dal Movimento 5 stelle. Oraa quellaabbiamo le risorse per aiutare famiglie e imprese alle prese con rincari e bollette”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, che, in un video su Facebook mostra l’apertura del Sole24ore che oggi titola ‘fisco boom con il’. “Non dimentichiamo che quel 6,6% in più di Pil che abbiamo fatto nel 2021- rivendica – è in buona parte dovuta al, non dimentichiamo i 630mila nuovi occupati nel settore delle costruzioni e nei settori indotti e collegati”. “Ecco le ragioni per cuirigenerazione urbana dobbiamo proseguire e perseguire -va avanti l’ex premier-. Ecco perché ci sembrala ...