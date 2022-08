Stasera in tv c’è Irma Vep | la miniserie con Alicia Vikander dove la vita imita l’arte

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Mai sottotitolo fu più azzeccato. Lal’arte. Ed è effettivamente così in quest labirinto di specchi che è la nuova serie tv di Sky.in tv va in ondaVep – Lal’arte. 8 episodi che ci terranno compagnia per il mese di agosto su Sky Atlantic (su Now e on demand) ogni mercoledì sera. Protagonista una disincantata, per la prima volta in una produzione televisiva da quando ha lasciato la natia Svezia.Vep, protagonista dellalal’arte. Ambientata a Parigi, è la storia di un’attrice che vuole cambiare, ma il suo ultimo ...

LA NAZIONE

'ho voglia di divulgare!'ho voglia di divulgare! Non vi viene in mente niente Se, citando Ligabue, vi vengono in mente solo frasi del tipo: 'ci vediamo da Mario, prima o poi', oppure: 'ha fatto la gavetta, ma Vasco ...Con il jackpot che, 2 agosto, sfiora i 247 milioni di euro, cifra record in Italia e nel mondo, anche oggi nessun 6.'era grande attesa per le estrazioni di oggi. Qui potete seguire le ... Viola, stasera c’è il Qatar E Italiano sposta la sede Stasera vuoi vedere una miniserie thriller del genere psicologico su Netflix Allora devi guardare Keep Breathing ed imparerai anche a sopravvivere.Che funzionano benissimo anche in tv, come dimostrano gli ascolti record di appuntamenti come i Radio Norba Battiti Live 2022 che si concludono stasera su Italia 1, alle 21,25, con la quinta e ultima ...