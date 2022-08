Spaghetti tonno e olive, un primo piatto fresco e semplice (Di mercoledì 3 agosto 2022) Spaghetti tonno e olive è un primo piatto fresco, semplice e velocissimo da preparare. È una di quelle ricette a cui ci affidiamo quando abbiamo poco tempo a disposizione e magari pochi ingredienti in cucina. È l'ideale per le prime giornate di caldo o da portare come pranzo al volo in ufficio, perché è buonissima anche gustata fredda.Ingredienti200 g tonno sott'olio (4 scatolette)1 spicchio Aglio1 cucchiaio Pinoli20 olive nere1 pizzico Origano1 cucchiaino Prezzemolo (tritato)350 ml Passata di pomodoroq.b. Sale1 pizzico Pepe neroq.b. Olio di oliva320 g SpaghettiPreparazioneIn una padella scaldate qualche cucchiaio di l’olio e fatevi soffriggere l’aglio sbucciato. Nel frattempo snocciolate le olive e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 agosto 2022)è une velocissimo da preparare. È una di quelle ricette a cui ci affidiamo quando abbiamo poco tempo a disposizione e magari pochi ingredienti in cucina. È l'ideale per le prime giornate di caldo o da portare come pranzo al volo in ufficio, perché è buonissima anche gustata fredda.Ingredienti200 gsott'olio (4 scatolette)1 spicchio Aglio1 cucchiaio Pinoli20nere1 pizzico Origano1 cucchiaino Prezzemolo (tritato)350 ml Passata di pomodoroq.b. Sale1 pizzico Pepe neroq.b. Olio di oliva320 gPreparazioneIn una padella scaldate qualche cucchiaio di l’olio e fatevi soffriggere l’aglio sbucciato. Nel frattempo snocciolate lee ...

