Qarabag FK vs Ferencvaros | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilsi recherà mercoledì 3 agosto aFK, cercando di ottenere un vantaggio nell’andata del terzo turno di qualificazione in Champions League. I visitatori hanno battuto Tobol e Slovan Bratislava per avanzare a questo turno della competizione, mentre ilha superato Lech Poznan e FC Zurigo. Il calcio di inizio diFK vsè previsto alle 18 Anteprima della partitaFK vs: a che punto sono le due squadre?FK Nel 2021-22 ilha conquistato per la nona volta la vetta della Premier League dell’Azerbaigian, conquistando così il primo turno di qualificazione per la Champions League del 2022-23. La squadra di Gurban Gurbanov ha impressionato nel turno ...