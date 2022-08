Premier, i giocatori non si inginocchieranno più prima di ogni gara (Di mercoledì 3 agosto 2022) I giocatori della Premier League smetteranno di inginocchiarsi prima di ogni partita. I capitani delle squadre del campionato inglese hanno però riaffermato il loro impegno nella lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. Infatti verranno sfruttati momenti specifici durante la prossima stagione, per amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) IdellaLeague smetteranno di inginocchiarsidipartita. I capitani delle squadre del campionato inglese hanno però riaffermato il loro impegno nella lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. Infatti verranno sfruttati momenti specifici durante la prossima stagione, per amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto Calcio e Finanza.

