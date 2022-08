Pensioni, a gennaio ritorna la Fornero? Lavoro ai giovani e in pensione i più anziani! (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questa campagna elettorale sono tanti i temi scottanti. Uno su tutti quello delle Pensioni. Infatti a fine anno scadrà Quota 102 e ritornerà la legge Fornero, ovvero l’uscita dal Lavoro a 67 anni e 10 mesi con 20 anni di contributi, oppure con 42 anni di contribuzuone maturati. Una soluzione che non piace ai Leggi su freeskipper (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questa campagna elettorale sono tanti i temi scottanti. Uno su tutti quello delle. Infatti a fine anno scadrà Quota 102 e ritornerà la legge, ovvero l’uscita dala 67 anni e 10 mesi con 20 anni di contributi, oppure con 42 anni di contribuzuone maturati. Una soluzione che non piace ai

zazoomblog : Pensioni a gennaio ritorna la Fornero? Lavoro ai giovani e in pensione i più anziani! - #Pensioni #gennaio… - freeskipperIT : #Pensioni, a gennaio ritorna la Fornero? Lavoro ai giovani e in pensione i più anziani! - freeskipperIT : Pensioni, a gennaio ritorna la Fornero? Lavoro ai giovani e in pensione i più anziani! - enzinoze : @CarloCalenda C'è solo un problema... L'agenda di Azione è l'agenda Draghi... Giusto? A settembre Draghi si prepara… - enzinoze : @maxbasello C'è solo un problema... L'agenda di Calenda è l'agenda Draghi... Giusto? A settembre Draghi si prepara… -