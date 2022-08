Nutriscore – L’Antitrust dice no a etichette Carrefour (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nutriscore, Centinaio: Bene Antitrust che impone a Gdo avvertenze su etichettatura “non universalmente riconosciuta” – “Ancora una volta L’Antitrust interviene sul Nutriscore. Non so quanto convenga a chi utilizza il sistema di etichettatura a colori francese apporre su ogni prodotto una singola avvertenza per specificare come sia basato su un algoritmo scientifico non riconosciuto”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio (nella foto), commenta quanto deliberato dalL’Antitrust sull’utilizzo dell’etichettatura da parte di Carrefour nei punti vendita in Italia. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti imposto al gigante della Gdo francese di precisare sul packaging alcune avvertenze su come “il sistema ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022), Centinaio: Bene Antitrust che impone a Gdo avvertenze su etichettatura “non universalmente riconosciuta” – “Ancora una voltainterviene sul. Non so quanto convenga a chi utilizza il sistema di etichettatura a colori francese apporre su ogni prodotto una singola avvertenza per specificare come sia basato su un algoritmo scientifico non riconosciuto”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio (nella foto), commenta quanto deliberato dalsull’utilizzo dell’etichettatura da parte dinei punti vendita in Italia. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti imposto al gigante della Gdo francese di precisare sul packaging alcune avvertenze su come “il sistema ...

