Noi siamo luce (Di mercoledì 3 agosto 2022) Volevano vivere di luce, luce e basta, rinnegare il corpo e i suoi bisogni, dimenticare la fame, il mondo che c’è lì fuori, sporco e glorioso. “Noi siamo cellule piene di vita. Noi siamo niente. No... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Volevano vivere die basta, rinnegare il corpo e i suoi bisogni, dimenticare la fame, il mondo che c’è lì fuori, sporco e glorioso. “Noicellule piene di vita. Noiniente. No... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

matteorenzi : Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. Prima… - ItaliaViva : Noi non siamo qui per fare dei calcoli, siamo qui con il coraggio di dire che la politica italiana deve cambiare e… - ItaliaViva : Noi stiamo sempre dalla stessa parte, siamo sempre gli stessi, quelli riformisti, è la sinistra che si è radicalizz… - MutiLeonilde : RT @Salvat_Martinez: Pasqua è fatta! Tutto è compiuto! Gesù è risorto! La morte è stata vinta! Il Cielo è stato aperto per noi! Siamo stati… - Z0R04RK : alle 3 ci sta il Pokemon presents noi siamo carichi -