Napoli-Girona, problemi per un azzurro: subito un cambio per Spalletti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si sta disputando in questo momento la terza amichevole del Napoli del ritiro estivo di Castel di Sangro: gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 contro gli spagnoli del Girona. Nella formazione titolare di Spalletti erano partiti Matteo Politano a destra e Hirving Lozano a sinistra nel tridente per far rifiatare Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano aveva accusato qualche problemino nei giorni scorsi. Infortunio Politano Intorno al 20? minuto, però, è arrivata una brutta notizia per mister Spalletti: proprio Matteo Politano si è fermato, accusando un problema al polpaccio destro. L'attaccante azzurro ha provato a rientrare in campo, ma ha dovuto dare forfait poco dopo. A quel punto, Spalletti è stato costretto ad effettuare il primo cambio.

