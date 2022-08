Maltrattamenti e abusi sessuali sui pazienti di una Rsa nel Foggiano: 4 OSS arrestati a Manfredonia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Orrore nel Foggiano: Maltrattamenti e abusi sessuali sui pazienti di una Rsa di Manfredonia. Le forze dell’ordine hanno posto in stato di fermo quattro operatori sociosanitari, incastrati dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura. Maltrattamenti e abusi sessuali sui pazienti di una Rsa nel Foggiano Sono sempre i più deboli a essere travolti dalla crudeltà del prossimo. Un’ennesima storia di abusi e di violenze, comprese quelle di natura sessuale, proviene da una Rsa di Manfredonia, in provincia di Foggia. Quattro operatori sociosanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Polizia e dovranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Orrore nelsuidi una Rsa di. Le forze dell’ordine hanno posto in stato di fermo quattro operatori sociosanitari, incastrati dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura.suidi una Rsa nelSono sempre i più deboli a essere travolti dalla crudeltà del prossimo. Un’ennesima storia die di violenze, comprese quelle di natura sessuale, proviene da una Rsa di, in provincia di Foggia. Quattro operatori sociosanitari sono statie posti ai domiciliari dalla Polizia e dovranno ...

