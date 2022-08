(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Si è tenuta ieri, nel comune di, una nuova giornata diinorganizzata dall’. Presso la scuola materna “San Domenico Savio”, le volontarie hanno allestito gli ambulatori per le visite gratuite. Hanno partecipato il senologo Carlo Iannace, il dentista Emanuele Quattrocchi, e l’audioprotesista Francesco Topo. A loro vanno i ringraziamenti dell’associazione per l’operato che svolgono sul territorio. Si ringraziano, inoltre, il sindaco Carmine De Fazio e l’amministrazione comunale diper l’accoglienza e l’ospitalità, e gli straordinari dipendenti comunali che partecipano ogni volta con ...

irpiniatimes1 : LA PREVENZIONE ROSA DI AMOS PARTENIO A SANT'ANGELO A SCALA - satellix1966 : @ProfCampagna Chi propose il video con l'aurea rosa al tempo dell #hiv? Altri momenti, quando non esisteva il poli… - rosa_quinto : @DrMCecconi il sistema sanitario italiano degli ultimi decenni sta per finire grazie anche a medici che hanno inter… -

anteprima24.it

Il dramma Nella vita di Totò Cutugno non è stato tuttoe fiori, oltre al grande successo ... cioè quello di non trascurare la propria salute: ' Mi rivolgo agli uomini, fate. Io mi ...... ladi alcune malattie del nostro tempo, lo scopo benefico, e quindi per delle ... Brenda Lodigiani, Valeria Graci, Maddalena Corvalia per la quota. Per la quota azzurra invece si ... La prevenzione rosa di Amos Partenio a Sant'Angelo a Scala Calligaris, storica azienda di design fondata nel 1923 a Manzano, nel celebre distretto della sedia in provincia di Udine, conferma il suo impegno a sostegno della Campagna Nastro Rosa di Lilt (Lega I ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...