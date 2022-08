Italia in lutto per la morte di Giulia e Alessia: il triste annuncio (Di mercoledì 3 agosto 2022) La triste vicenda di Giulia e Alessia Pisanu ha sconvolto l’Italia intera. Le due sorelle, domenica 31 luglio 2022, sono state investite da un treno alta velocità Frecciarossa, che arrivava alla stazione di Riccione da Pescara e sarebbe stato diretto a Milano. Alcuni testimoni riferiscono che le giovani avrebbero tentato di attraversare i binari barcollando, ma la Polfer sta indagando. L’Italia ovviamente è in lutto per la morte delle due giovani sorelle. (Continua dopo la foto…) Tragedia a Riccione, il racconto dei testimoni degli ultimi istanti di Alessia e Giulia Pisanu, morte sui binari La morte di Giulia e Alessia Pisanu Giulia e ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lavicenda diPisanu ha sconvolto l’intera. Le due sorelle, domenica 31 luglio 2022, sono state investite da un treno alta velocità Frecciarossa, che arrivava alla stazione di Riccione da Pescara e sarebbe stato diretto a Milano. Alcuni testimoni riferiscono che le giovani avrebbero tentato di attraversare i binari barcollando, ma la Polfer sta indagando. L’ovviamente è inper ladelle due giovani sorelle. (Continua dopo la foto…) Tragedia a Riccione, il racconto dei testimoni degli ultimi istanti diPisanu,sui binari LadiPisanue ...

NotizieNews2 : Lutto sconvolgente per tutta l'Italia, è morto dopo un malore improvviso - TommyBrain : RT @11Giuliano: Selezione: Muore noto musicista casertano: cordoglio da tutto il centrosud. Vitulazio. Lutto a Vitulazio e in genere in tu… - Massxmo : RT @11Giuliano: Selezione: Muore noto musicista casertano: cordoglio da tutto il centrosud. Vitulazio. Lutto a Vitulazio e in genere in tu… - AGalli99 : RT @11Giuliano: Selezione: Muore noto musicista casertano: cordoglio da tutto il centrosud. Vitulazio. Lutto a Vitulazio e in genere in tu… - SoniaLaVera : RT @11Giuliano: Selezione: Muore noto musicista casertano: cordoglio da tutto il centrosud. Vitulazio. Lutto a Vitulazio e in genere in tu… -