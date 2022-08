“In studio per lei, non è Ida Platano”. News da UeD: Riccardo Guarnieri sì a Maria De Filippi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri potrebbe tornare in studio a settembre. La notizia sembra trovare le prime conferme anche se la redazione continua a mantenere il più stretto riserbo sul prossimo cast. Di Riccardo si è recentemente parlato per alcuni scatti pubblicati sui social in cui era insieme ad una misteriosa donna bruna. Una donna più giovane con cui l’intesa sembrava evidente. Da parte sua non era arrivato nessun commento. Tuttavia una cosa sembra certa: se Riccardo tornerà non sarà per Ida Platano, la loro storia sembra infatti chiusa. Come, del resto, aveva fatto capire lei. “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Uomini e Donne,potrebbe tornare ina settembre. La notizia sembra trovare le prime conferme anche se la redazione continua a mantenere il più stretto riserbo sul prossimo cast. Disi è recentemente parlato per alcuni scatti pubblicati sui social in cui era insieme ad una misteriosa donna bruna. Una donna più giovane con cui l’intesa sembrava evidente. Da parte sua non era arrivato nessun commento. Tuttavia una cosa sembra certa: setornerà non sarà per Ida, la loro storia sembra infatti chiusa. Come, del resto, aveva fatto capire lei. “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. ...

