In arrivo - Le auto al debutto da agosto 2022 a gennaio 2023 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Che cosa verrà presentato sul mercato italiano? Quali sono le auto inedite in arrivo nelle concessionarie? Quando debutterà il facelift di questo o quel modello? Sono domande che riceviamo molto spesso da voi lettori e che ci hanno spinto a riproporre anche qui, su Q Premium, uno dei contenuti più apprezzati sul magazine: la prima pagina della sezione autonotizie, autentica bussola per orientarsi tra i lanci dei prossimi mesi. il punto d'osservazione ideale per farsi un'idea su "cosa esce quando". E per avvicinarsi con cognizione di causa a un momento importante come l'acquisto di un'automobile nuova. agosto. Una delle novità più interessanti del terzo trimestre 2022 sarà senza dubbio la nuova generazione della Kia Niro, crossover che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare negli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 agosto 2022) Che cosa verrà presentato sul mercato italiano? Quali sono leinedite innelle concessionarie? Quando debutterà il facelift di questo o quel modello? Sono domande che riceviamo molto spesso da voi lettori e che ci hanno spinto a riproporre anche qui, su Q Premium, uno dei contenuti più apprezzati sul magazine: la prima pagina della sezionenotizie, autentica bussola per orientarsi tra i lanci dei prossimi mesi. il punto d'osservazione ideale per farsi un'idea su "cosa esce quando". E per avvicinarsi con cognizione di causa a un momento importante come l'acquisto di un'mobile nuova.. Una delle novità più interessanti del terzo trimestresarà senza dubbio la nuova generazione della Kia Niro, crossover che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare negli ...

