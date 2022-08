Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rispondono al gossip con un video particolarmente incisivo

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 31 luglio, giorno del compleanno di, verrà segnato in calendario dai fan dei Prelemi per via di un compleanno “silenzioso” che li ha fatti sobbalzare dalla sedia. E così, a distanza di alcune giornate,e il suo fidanzatosu TikTok in maniera incisiva.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.