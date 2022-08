Galatasaray su Mertens | ma c'è un ostacolo al passaggio in Turchia

DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens cerca squadra: forte interessamento del #Galatasaray - newsulcalcioita : Il #Galatasaray pensa seriamente a #Mertens:il club #turco ci prova per il #belga,ma dovrà alzare l'offerta. - muharremGS53 : RT @tuttoatalanta: Mertens, il Galatasaray fa sul serio - muharremGS53 : RT @ProfidiAndrea: ???? #Mertens, c'è una nuova offerta! Sky: 'Il club che lo corteggia ci prova davvero' Si è mobilitato con forza il #Gala… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Il club turco fa sul serio per l’attaccante belga ancora senza squadra dopo la fine del contratto con il Napoli https://t.co… -

Ore 08:29 -, ilfa sul serio (Simone Golia - Redazione gianlucadimarzio.com) Il futuro di Driessarà sicuramente lontano da Napoli, forse in Turchia. L'attaccante belga, ...E tra i nomi sondati c'è stato anche quello di Dries. Sul tavolo una bozza di offerta per ... E ora nel futuro può esserci ilDries Mertens ha deciso di dare l'addio ai tifosi del Napoli con una toccante lettera sui suoi social, ma per lui è un arrivederci.La bella e lunga avventura di Dries Mertens con la maglia del Napoli si è conclusa quest'estate dopo nove anni insieme. Il giocatore e il club non hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, ...