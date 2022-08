Foggia, maltrattamenti e abusi sessuali sugli anziani di una Rsa: arrestati 4 operatori (Di mercoledì 3 agosto 2022) maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa di Manfredonia, nel Foggiano. È l’accusa nei confronti di 4 operatori socio sanitari, arrestati dalla Polizia di Foggia, che nei loro confronti ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari. Le indagini della Squadra Mobile sono scattate dopo che al commissariato di Manfredonia è arrivata una lettera anonima, che riferiva presunti episodi di maltrattamenti sugli anziani pazienti da parte di alcuni operatori socio sanitari. La lettera anonima sugli abusi nella Rsa in provincia di Foggia All’interno della busta c’era anche una chiavetta Usb con un file audio video sul quale erano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022)e violenzenei confronti di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa di Manfredonia, nelno. È l’accusa nei confronti di 4socio sanitari,dalla Polizia di, che nei loro confronti ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari. Le indagini della Squadra Mobile sono scattate dopo che al commissariato di Manfredonia è arrivata una lettera anonima, che riferiva presunti episodi dipazienti da parte di alcunisocio sanitari. La lettera anonimanella Rsa in provincia diAll’interno della busta c’era anche una chiavetta Usb con un file audio video sul quale erano ...

fattoquotidiano : Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori s… - SecolodItalia1 : Foggia, maltrattamenti e abusi sessuali sugli anziani di una Rsa: arrestati 4 operatori - infoitinterno : Foggia, maltrattamenti a abusi in Rsa: video incastrano 4 operatori socio sanitari - infoitinterno : Foggia, il video dei maltrattamenti sugli anziani a Manfredonia - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori soci… -