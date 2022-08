Fabio Colloricchio è diventato papà il tenero annuncio su Instagram (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fabio Colloricchio è diventato papà , inaftti l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato ai fan la lieta notizia, pubblicando su Instagram alcuni scatti del parto e mostrando la piccola Gala, nata dall’amore con Violeta Mangrinyan, a cui è legato dal 2019. «31/7/22/ Gala Colloricchio Mangrinan» hanno scritto i neo genitori a Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 3 agosto 2022), inaftti l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato ai fan la lieta notizia, pubblicando sualcuni scatti del parto e mostrando la piccola Gala, nata dall’amore con Violeta Mangrinyan, a cui è legato dal 2019. «31/7/22/ GalaMangrinan» hanno scritto i neo genitori a

ParliamoDiNews : Nicole Mazzocato e la reazione alla paternità del suo ex Fabio Colloricchio - Il Vicolo delle News #nicole… - redazionerumors : L'ex tronista di Uomini e donne e l'influencer spagnola sono diventati genitori della piccola Gala. L'annuncio è st… - GossipNews_it : Fabio Colloricchio papà, Violeta ha partorito: ecco come si chiama la figlia - telodogratis : Uomini e Donne, Fabio Colloricchio papà: il commento della storica ex Nicole Mazzocato - zazoomblog : Fabio Colloricchio diventa padre e la ex Nicole Mazzocato dice la sua: lo sfogo - #Fabio #Colloricchio #diventa… -