Estate: 10 mosse per sconfiggere il caldo a partire dall’alimentazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi decenni, le ondate di calore sono diventate sempre più frequenti in Europa. Un problema che riguarda il nostro Pianeta, ma che non risparmia neanche la salute di tutti noi. Perché quando il caldo anomalo perdura per più giorni potrebbe causare ripercussioni sul benessere delle persone, in particolare quelle più fragili come anziani, bambini e in chi soffre di patologie croniche. Come comportarsi per ridurre al minimo i rischi delle ondate di caldo? Il professor Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) fa il punto della situazione, suggerendo dei consigli di prevenzione da adottare in questo periodo. A partire da ciò che si porta in tavola. Idratarsi a sufficienza È fondamentale bere con regolarità durante tutto il giorno. Via libera ad acqua, tè o tisane fredde, succhi di frutta idratanti ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi decenni, le ondate di calore sono diventate sempre più frequenti in Europa. Un problema che riguarda il nostro Pianeta, ma che non risparmia neanche la salute di tutti noi. Perché quando ilanomalo perdura per più giorni potrebbe causare ripercussioni sul benessere delle persone, in particolare quelle più fragili come anziani, bambini e in chi soffre di patologie croniche. Come comportarsi per ridurre al minimo i rischi delle ondate di? Il professor Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) fa il punto della situazione, suggerendo dei consigli di prevenzione da adottare in questo periodo. Ada ciò che si porta in tavola. Idratarsi a sufficienza È fondamentale bere con regolarità durante tutto il giorno. Via libera ad acqua, tè o tisane fredde, succhi di frutta idratanti ...

Basilio93744483 : RT @NatMarmo: Ve lo dico in una calda sera d'estate: Renzi è garanzia di democrazia e libertà, fin quando sarà in Parlamento saremo in una… - memalamanu : RT @NatMarmo: Ve lo dico in una calda sera d'estate: Renzi è garanzia di democrazia e libertà, fin quando sarà in Parlamento saremo in una… - joseph_kappa : RT @NatMarmo: Ve lo dico in una calda sera d'estate: Renzi è garanzia di democrazia e libertà, fin quando sarà in Parlamento saremo in una… - enrico_farda : RT @NatMarmo: Ve lo dico in una calda sera d'estate: Renzi è garanzia di democrazia e libertà, fin quando sarà in Parlamento saremo in una… - ninabecks1 : RT @NatMarmo: Ve lo dico in una calda sera d'estate: Renzi è garanzia di democrazia e libertà, fin quando sarà in Parlamento saremo in una… -

Serbia, ancora violenza contro chi manifesta Una delle principali obiezioni mosse da cittadini e attivisti alla proposta del PRG, presentata ... Nell'estate del 2020, le proteste organizzate a Belgrado contro le misure contraddittorie di contrasto ... Le cose da fare prima delle vacanze per non pentirsi dopo Eppure, bastano poche mosse, qualche "furbizia" e un po' di mestiere per mitigare molti rischi e ... Basta poco, ma serve sempre e l'estate è comunque un ottimo momento per fare un po' di pulizia. Se ... Quotidiano di Sicilia Milano ad agosto: «Mosso» A luglio ha aperto i battenti «Mosso», interessante progetto sociale che recupera l'ex Convitto del Parco Trotter, in via Padova. Bar e ristorante assieme, si sviluppa negli spazi interni e nel grande ... Una delle principali obiezionida cittadini e attivisti alla proposta del PRG, presentata ... Nell'del 2020, le proteste organizzate a Belgrado contro le misure contraddittorie di contrasto ...Eppure, bastano poche, qualche "furbizia" e un po' di mestiere per mitigare molti rischi e ... Basta poco, ma serve sempre e l'è comunque un ottimo momento per fare un po' di pulizia. Se ... Regionali, politica siciliana aspetta “le mosse” di Roma A luglio ha aperto i battenti «Mosso», interessante progetto sociale che recupera l'ex Convitto del Parco Trotter, in via Padova. Bar e ristorante assieme, si sviluppa negli spazi interni e nel grande ...