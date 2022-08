Elezioni, Fratoianni al Pd: 'Se c'è l'Agenda Draghi, non ci sono io' (Di mercoledì 3 agosto 2022) 'Non farò mai campagna elettorale parlando bene del governo di cui sono stato opposizione', dice a 'La Stampa' il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. 'Altro che Agenda Draghi: se nella ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 agosto 2022) 'Non farò mai campagna elettorale parlando bene del governo di cuistato opposizione', dice a 'La Stampa' il segretario di Sinistra Italiana Nicola. 'Altro che: se nella ...

CarloCalenda : I collegi erano stati ottenuti il primo giorno. Abbiamo sottoscritto un programma netto su tutti i temi che ci stan… - petergomezblog : Elezioni, Letta e Calenda, accordo sull’agenda Draghi: “Ci riconosciamo in metodo e temi del suo governo”. In coal… - pietroraffa : == Fratoianni:'Se qualcuno mi dice che per fare questa intesa devo accettare di non battermi più contro il rigassif… - palmiottid : RT @sole24ore: ?? #Elezioni, nel pomeriggio di oggi #Letta incontrerà #Fratoianni e #Bonelli: “Li vedrò subito, il loro ruolo lo considero f… - universo_astro : RT @pietroraffa: == Fratoianni:'Se qualcuno mi dice che per fare questa intesa devo accettare di non battermi più contro il rigassificatore… -