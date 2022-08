**Elezioni: Falasca lascia Azione, 'non condivido scelta alleanza'** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Ho deciso di lasciare Azione perché non condivido la scelta di allearsi con persone e partiti che hanno fatto del populismo la propria bandiera, pur capendone le ragioni. Resta una comunità di belle persone guidata da una persona competente e appassionata" ovvero Carlo Calenda. Lo annuncia su Twitter Giampiero Falasca, postando la lettera di dimissioni. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Ho deciso direperché nonladi allearsi con persone e partiti che hanno fatto del populismo la propria bandiera, pur capendone le ragioni. Resta una comunità di belle persone guidata da una persona competente e appassionata" ovvero Carlo Calenda. Lo annuncia su Twitter Giampiero, postando la lettera di dimissioni. (segue)

