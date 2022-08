Cristiano Ronaldo, “è un comportamento inaccettabile”. Le nuove accuse al campione portoghese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si fa sempre più rovente la convivenza tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Nell’amichevole di domenica 31 luglio con il Rayo Vallecano il portoghese è stato sostituito all’intervallo e ha poi lasciato lo stadio prima della fine della partita. L’episodio non è passato inosservato agli occhi di Erik Ten Hag che ha espresso il suo parere alla tv olandese Viaplay Sport. Il tecnico dei Red Devils ha dichiarato: “”Non intendo lasciar passare quello che è successo. È inaccettabile, per tutte le persone coinvolte. Siamo una squadra, questo significa che devi rimanere fino alla fine della partita“. È noto da mesi come il cinque volte pallone d’oro voglia cambiare aria, ma la scorsa settimana annunciando su Instagram la propria presenza contro gli spagnoli aveva fatto credere a un attenuamento dello scontro. Inoltre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si fa sempre più rovente la convivenza trae il Manchester United. Nell’amichevole di domenica 31 luglio con il Rayo Vallecano ilè stato sostituito all’intervallo e ha poi lasciato lo stadio prima della fine della partita. L’episodio non è passato inosservato agli occhi di Erik Ten Hag che ha espresso il suo parere alla tv olandese Viaplay Sport. Il tecnico dei Red Devils ha dichiarato: “”Non intendo lasciar passare quello che è successo. È, per tutte le persone coinvolte. Siamo una squadra, questo significa che devi rimanere fino alla fine della partita“. È noto da mesi come il cinque volte pallone d’oro voglia cambiare aria, ma la scorsa settimana annunciando su Instagram la propria presenza contro gli spagnoli aveva fatto credere a un attenuamento dello scontro. Inoltre, ...

