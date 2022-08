Claudia Cardinale smentisce i rumors: "non sono ricoverata, sto con i miei figli" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Claudia Cardinale ha smentito il ricovero forzato in una casa di riposo: l'attrice è in campagna in compagnia dei suoi figli. Claudia Cardinale ha smentito di essere stata ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà: l'attrice è stata raggiunta dall'ANSA che ha raccolto la sua versione dei fatti, l'artista italiana è in campagna con i figli e, fortunatamente, sta bene. Sospiro di sollievo per gli amanti del cinema, Claudia Cardinale, nonostante i rumors diffusi da Dagospia, non si trova in una casa di riposo francese, ricoverata contro la sua volontà. L'attrice ha affidato all'ANSA la sua smentita. "sono in piena salute" ha detto la protagonista de La ragazza di Bube, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha smentito il ricovero forzato in una casa di riposo: l'attrice è in campagna in compagnia dei suoiha smentito di essere statain una casa di riposo contro la sua volontà: l'attrice è stata raggiunta dall'ANSA che ha raccolto la sua versione dei fatti, l'artista italiana è in campagna con ie, fortunatamente, sta bene. Sospiro di sollievo per gli amanti del cinema,, nonostante idiffusi da Dagospia, non si trova in una casa di riposo francese,contro la sua volontà. L'attrice ha affidato all'ANSA la sua smentita. "in piena salute" ha detto la protagonista de La ragazza di Bube, ...

