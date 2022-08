Caos in Consiglio comunale, Severini: “L’incoerenza regna sovrana a danno dei cittadini” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “L’ho sempre detto, ma dopo oggi abbiamo un’ulteriore conferma: L’incoerenza della maggioranza non ha limiti… Il Consiglio comunale odierno, 03 agosto 2022, è stato l’ennesima dimostrazione delle incongruenze tra le belle parole dette ai cittadini e ciò che si concretizza in atti amministrativi“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme. “Come si può vedere dallo streaming, – spiega il Capogruppo – quello che abbiamo assistito sfiora i limiti dell’assurdo, un metodo di valutazione ingiusto che utilizza due pesi e due misure: se un documento viene presentato dall’opposizione, non se ne discute o viene bocciato a priori perché l’Amministrazione ha già messo in campo azioni al riguardo, se invece a presentare un documento è la maggioranza, lo stesso diventa di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “L’ho sempre detto, ma dopo oggi abbiamo un’ulteriore conferma:della maggioranza non ha limiti… Ilodierno, 03 agosto 2022, è stato l’ennesima dimostrazione delle incongruenze tra le belle parole dette aie ciò che si concretizza in atti amministrativi“. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo di Crescere Insieme. “Come si può vedere dallo streaming, – spiega il Capogruppo – quello che abbiamo assistito sfiora i limiti dell’assurdo, un metodo di valutazione ingiusto che utilizza due pesi e due misure: se un documento viene presentato dall’opposizione, non se ne discute o viene bocciato a priori perché l’Amministrazione ha già messo in campo azioni al riguardo, se invece a presentare un documento è la maggioranza, lo stesso diventa di ...

