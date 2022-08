Calciomercato Milan, LIVE: le ultime news e tutte le trattative di oggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il LIVE con tutte le ultime notizie sul Calciomercato del Milan: news, acquisti, cessioni, prezzi, stipendi. Scoop ed esclusive del 3 agosto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilconlenotizie suldel, acquisti, cessioni, prezzi, stipendi. Scoop ed esclusive del 3 agosto

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - nicolabellini75 : Quindi l’anno scorso budget sugli 80 mln. Quest’anno sarebbe sui 45… ormai non ci sono più parole - Luxgraph : Monza, il sogno Icardi non tramonta -