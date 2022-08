Calcio Napoli | De Laurentiis | “Non vendo | ho rifiutato 900 milioni”

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Durissimo #DeLaurentis: “Il calcio è cieco, basta tornei farlocchi come la Champions” #Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Jacobelli: 'Napoli, questa rivoluzione è superiore agli addii di Sarri e Higuain' - napolimagazine : CDS - Jacobelli: 'Napoli, questa rivoluzione è superiore agli addii di Sarri e Higuain' - apetrazzuolo : CDS - Jacobelli: 'Napoli, questa rivoluzione è superiore agli addii di Sarri e Higuain' -

CalcioNapoli24

L'interesse era vero e concreto: la Juventus vuole Dries Mertens . Soluzione low cost ma di sicuro affidamento per un attacco cui manca solo un altro tassello. Che farà l'ex attaccante delSecondo la Gazzetta è già arrivata una risposta da parte del belga, si ipotizza un rifiuto per non entrare nella schiera dei traditori. Insomma Mertens avrebbe fatto come Koulibaly e non come ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie dipolitano Leggi i commenti: tutte le ... Kepa-Napoli, agente in Italia per chiudere l'operazione: due aspetti da definire