Calcio: Koulibaly replica a De Laurentiis, 'basta africani? A Napoli non la pensano come lui' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Londra, 3 ago. - (Adnkronos) - Il Chelsea ha presentato ufficialmente Kalidou Koulibaly alla stampa nella conferenza di oggi. Tra i tanti temi affrontati, all'ex Napoli è stato chiesto un commento su quanto detto dal suo ex presidente Aurelio De Laurentiis in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, nella serata di ieri. Il numero uno del Napoli è stato chiaro: "basta africani, se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". Il difensore senegalese ha risposto così: "Innanzitutto io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Londra, 3 ago. - (Adnkronos) - Il Chelsea ha presentato ufficialmente Kalidoualla stampa nella conferenza di oggi. Tra i tanti temi affrontati, all'exè stato chiesto un commento su quanto detto dal suo ex presidente Aurelio Dein diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, nella serata di ieri. Il numero uno delè stato chiaro: ", se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". Il difensore senegalese ha risposto così: "Innanzitutto io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità.capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare ...

Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - sportface2016 : #Napoli, #Koulibaly replica a #DeLaurentiis: “Serve rispetto, non si parla così delle Nazionali africane” - sportmediaset : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Serve rispetto per i giocatori africani' #Koulibaly #DeLaurentiis - 11Fonsie : De Laurentiis? Che vergogna parlare così! Koulibaly è stato un grandissimo campione per il Napoli e anche per il su… - Ferdinando178 : RT @sportface2016: #Napoli, #Koulibaly replica a #DeLaurentiis: “Serve rispetto, non si parla così delle Nazionali africane” -