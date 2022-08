Calcio 2022 / 2023 Mediaset con Champions, Coppa Italia, SuperCoppa e doppio «Pressing» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La stagione calcistica è ai nastri di partenza e Mediaset sarà protagonista con grandi esclusive. Tutta la Coppa Italia che per altre due stagioni sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. La partenza è prevista per venerdì 5 agosto con i 32esimi di finale. Mediaset trasmetterà in esclusiva in chiaro... Leggi su digital-news (Di mercoledì 3 agosto 2022) La stagione calcistica è ai nastri di partenza esarà protagonista con grandi esclusive. Tutta lache per altre due stagioni sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti. La partenza è prevista per venerdì 5 agosto con i 32esimi di finale.trasmetterà in esclusiva in chiaro...

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Leao, sarà l'anno della consacrazione. Da Pallone d'Oro - Gazzetta_it : Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - Gazzetta_it : Lazio, senti Romagnoli e Vecino: 'Questa squadra è da Champions' #mercatoSerieA - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Crotone: presi Pannitteri e Tribuzzi: Il club annuncia due arrivi -