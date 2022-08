Bond, per i Fratelli Russo Regé-Jean Page sarebbe un grande 007 (Di mercoledì 3 agosto 2022) I Fratelli Russo hanno ammesso che Regé-Jean Page sarebbe un'ottima scelta per il ruolo del prossimo James Bond. La caccia al nuovo James Bond sembra essere ancora aperta, e se chiedete ai Fratelli Russo, c'è un attore che non sarebbe affatto male nella parte... Regé-Jean Page. La star di Bridgerton è ormai da mesi tra i papabili sostituti di Daniel Craig per l'ambito ruolo secondo i bookmaker, e a seconda del periodo sale e scende la classifica dei più quotati. E mentre tra gli altri possibili nomi ci sarebbero, sempre stando ai rumor, star come Tom Hardy, Idris Elba, Henry Golding o Henry Cavill, Page avrebbe già ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ihanno ammesso cheun'ottima scelta per il ruolo del prossimo James. La caccia al nuovo Jamessembra essere ancora aperta, e se chiedete ai, c'è un attore che nonaffatto male nella parte.... La star di Bridgerton è ormai da mesi tra i papabili sostituti di Daniel Craig per l'ambito ruolo secondo i bookmaker, e a seconda del periodo sale e scende la classifica dei più quotati. E mentre tra gli altri possibili nomi ciro, sempre stando ai rumor, star come Tom Hardy, Idris Elba, Henry Golding o Henry Cavill,avrebbe già ...

