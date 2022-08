Arrestato in via Taramelli, a processo: «Sono scappato perché ero in astinenza» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Panico in centro Inseguimento da film tra la stazione e via Mai, iracheno di 36 anni mercoledì è comparso in direttissima. Sfilza di precedenti penali, senza occupazione e irregolare: il giudice ha stabilito la custodia in carcere. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Panico in centro Inseguimento da film tra la stazione e via Mai, iracheno di 36 anni mercoledì è comparso in direttissima. Sfilza di precedenti penali, senza occupazione e irregolare: il giudice ha stabilito la custodia in carcere.

