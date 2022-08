Archie, respinto anche l’ultimo ricorso. I genitori: «Fatecelo portare in Italia» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Corte dei diritti dell’uomo si è dichiarata incompetente, ora i medici devo procedere al distacco dei macchinari che tengono in vita il dodicenne. La speranza della famiglia: in Italia questo tipo di sentenza non potrebbe essere eseguita Leggi su corriere (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Corte dei diritti dell’uomo si è dichiarata incompetente, ora i medici devo procedere al distacco dei macchinari che tengono in vita il dodicenne. La speranza della famiglia: inquesto tipo di sentenza non potrebbe essere eseguita

