L'Eco di Bergamo

Il mondo in due mirini. Sono quelli d Grazianoe Rachele, gli assi bergamaschi ai Mondiali di tiro a volo, specialità Fossa universale, in programma da giovedì 4 agosto a domenica 7 al Tav Umbriaverde Todi di Massa Martana (... Amighetti e Borlini, il sogno nel mirino: assalto ai Mondiali di Fossa universale Tiro a volo Da giovedì 4 agosto a domenica 7 la 25enne di Costa Volpino e il 62enne di Ardesio saranno protagonisti nella kermesse iridata a Massa Martana (Perugia): lei è campionessa europea, lui cam ...