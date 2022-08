?? – Jordan Veretout (AS Roma) molto vicino all’OM (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 12:12:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Il probabile arrivo del parigino Georginio Wijnaldum all’AS Roma nelle prossime ore dovrebbe sbloccare la situazione per Jordan Veretout. Il centrocampista 29enne ha avuto contatti con Milan e OM ma il tecnico della Roma José Mourinho voleva prima trovargli un sostituto. Questo viene fatto a priori. Ed è con il club marsigliese che i dialoghi sono più avanzati. Una commissione di trasferimento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro Il nazionale francese ha già raggiunto un accordo salariale con il Marsiglia sulla base di un contratto probabilmente da tre anni. Allo stesso tempo, Pablo Longoria sta conducendo trattative con l’AS Roma, club amichevole, su ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 12:12:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Il probabile arrivo del parigino Georginio Wijnaldum all’ASnelle prossime ore dovrebbe sbloccare la situazione per. Il centrocampista 29enne ha avuto contatti con Milan e OM ma il tecnico dellaJosé Mourinho voleva prima trovargli un sostituto. Questo viene fatto a priori. Ed è con il club marsigliese che i dialoghi sono più avanzati. Una commissione di trasferimento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro Il nazionale francese ha già raggiunto un accordo salariale con il Marsiglia sulla base di un contratto probabilmente da tre anni. Allo stesso tempo, Pablo Longoria sta conducendo trattative con l’AS, club amichevole, su ...

marcoconterio : ?????? In arrivo Georginio Wijnaldum dal #PSG e fuori Jordan Veretout in casa #Roma ???? ???? Trattativa tra i gialloros… - thedavideduro : RT @TheoCells: ?? Jordan #Veretout è a un passo dal #Marsiglia. Il francesi hanno trovato un accordo con la #Roma e il giocatore si dovrebbe… - LucaMou1927 : RT @TheoCells: ?? Jordan #Veretout è a un passo dal #Marsiglia. Il francesi hanno trovato un accordo con la #Roma e il giocatore si dovrebbe… - wolfsjager88 : RT @TheoCells: ?? Jordan #Veretout è a un passo dal #Marsiglia. Il francesi hanno trovato un accordo con la #Roma e il giocatore si dovrebbe… - filippoASR1927 : RT @marcoconterio: ?????? In arrivo Georginio Wijnaldum dal #PSG e fuori Jordan Veretout in casa #Roma ???? ???? Trattativa tra i giallorossi e… -