Taiwan, aereo di Nancy Pelosi atterrato a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) L'aereo della Us Air Force usato dalla speaker americana Nancy Pelosi per la sua missione in Asia è appena atterrato a Taipei, in base alla diretta streaming messa a punto dal ministero degli Esteri ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 agosto 2022) L'della Us Air Force usato dalla speaker americanaper la sua missione in Asia è appenaa Taipei, in base alla diretta streaming messa a punto dal ministero degli Esteri ...

limesonline : ???? L'aereo di Nancy Pelosi è atterrato a Taipei. Prima speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a… - TgLa7 : #Taiwan: aereo #Pelosi entrato in spazio aereo taiwanese - masechi : ?? Nancy Pelosi sbarcata dall'aereo. Saluto con delegazione di Taiwan. - FlavioSP56 : RT @repubblica: Taiwan: l'aereo di Nancy Pelosi atterrato a Taipei - AleLin64 : La guerra in Ucraina continuerà e moriranno ancora tante persone, in questo momento c'è un allarme aereo su quasi t… -