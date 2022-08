Rubano una macchina e fuggono: arrestati due ragazzi moldavi (Di martedì 2 agosto 2022) Si trovavano a Marino e hanno approfittato del buio della notte per ‘scegliere’ la macchina da rubare e mettere in atto il loro piano. Un piano curato nel dettaglio che, però, non è andato a buon fine. Qualcuno ha visto tutto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I due, erano già al volante tranquilli per il loro viaggio. Leggi anche: Roma, lo zaino rubato localizzato dentro al campo rom, ma nessuno può intervenire: “Siamo ostaggio di queste realtà surreali” La breve fuga Allertati dalla Sala Operativa, i poliziotti del commissariato di Frascati sono giunti sul posto e, grazie alla targa segnalata, hanno individuato immediatamente il mezzo appena rubato con all’interno due uomini. Entrambi moldavi di 26 e 28 anni. I due, capendo di essere stati scoperti, hanno cercato di fuggire. Ma, dopo un beve inseguimento al volante, sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Si trovavano a Marino e hanno approfittato del buio della notte per ‘scegliere’ lada rubare e mettere in atto il loro piano. Un piano curato nel dettaglio che, però, non è andato a buon fine. Qualcuno ha visto tutto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I due, erano già al volante tranquilli per il loro viaggio. Leggi anche: Roma, lo zaino rubato localizzato dentro al campo rom, ma nessuno può intervenire: “Siamo ostaggio di queste realtà surreali” La breve fuga Allertati dalla Sala Operativa, i poliziotti del commissariato di Frascati sono giunti sul posto e, grazie alla targa segnalata, hanno individuato immediatamente il mezzo appena rubato con all’interno due uomini. Entrambidi 26 e 28 anni. I due, capendo di essere stati scoperti, hanno cercato di fuggire. Ma, dopo un beve inseguimento al volante, sono stati ...

