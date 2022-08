Romano: “Napoli offerta di rinnovo per Fabian, solo un anno di contratto con clausola” (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli sta lavorando per proporre un’offerta di rinnovo di contratto a Fabian Ruiz, con la novità della clausola rescissoria. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 ed il club partenopeo non vuole perderlo a parametro zero. Anche l’entourage apre al rinnovo di Fabian, dato che in caso contrari il Napoli sarebbe disposto a metterlo fuori rosa, facendogli perdere di fatto la possibilità di essere convocato per il Mondiale in Qatar a novembre. rinnovo Fabian: le cifre della clausola rescissoria Secondo le ultime novità di calciomercato date da Francesco Romano, di Le bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset, il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022) Ilsta lavorando per proporre un’didiRuiz, con la novità dellarescissoria. Il giocatore spagnolo è in scadenza dinel 2023 ed il club partenopeo non vuole perderlo a parametro zero. Anche l’entourage apre aldi, dato che in caso contrari ilsarebbe disposto a metterlo fuori rosa, facendogli perdere di fatto la possibilità di essere convocato per il Mondiale in Qatar a novembre.: le cifre dellarescissoria Secondo le ultime novità di calciomercato date da Francesco, di Le bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset, il ...

