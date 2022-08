Ricordando Giulia e Alessia

Leggi su freeskipper

(Di martedì 2 agosto 2022) di Domenico Stimolo, (ex Rls – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). Il gravissimo incidente verificatosi nella stazione di Riccione che ha determinato la morte straziante delle due giovanissime sorelle, suscita dolore, sdegno e muove domande. Sembra di capire dalle informazioni dei notiziari che stessero attraversando il binario 1 per prendere il loro