Proseguono le aggressioni alle divise | l’UnArma | “Nessuna tutela per le forze dell’ordine”

(Di martedì 2 agosto 2022) “Da diverso tempo il numero disui mezzi pubblici sta raggiungendo livelli preoccupanti, che non riguardano soltanto gli autisti ma anche leintente a pattugliare stazioni e aree limitrofe”, dichiara Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma. “Solo pochi giorni fa a Bologna due poliziotti sono stati aggrediti a bordo di un treno regionale, così come in precedenza un carabiniere nel napoletano, le stazioni ferroviarie sono da tempo terra di nessuno, tra bivacchi e degrado generale mancano i controlli che Unarma chiede siano rafforzati. Sui mezzi pubblici in particolare, assistiamo a risse e discussioni molto accese tra i passeggeri per l’utilizzo delle mascherine o il rispetto delle norme generali, una situazione che evidenzia come ci sia bisogno di più tutele per i cittadini ma anche per il personale ...